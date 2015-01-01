سر رفض جريزمان التعاقد مع سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم عن السر وراء رفض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التعاقد مع أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وذكر موقع لو10 سبورت الفرنسي، أن توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان طلب من إدارة النادي التعاقد مع جريزمان في الصيف الجاري.





وأشار الموقع إلى أن مسؤولي باريس سان جيرمان تواصلوا مع ممثلي جريزمان حول الانتقال لصفوف الفريق الباريسي هذا الصيف ولاعب أتلتيكو مدريد اشترط الحصول على 35 مليون يورو سنويا للموافقة على ذلك.





وتابع الموقع أن باريس سان جيرمان رفض شرط جريزمان وصرف النظر عن ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





يشار إلى أن الصحافة الإسبانية تؤكد اقتراب برشلونة من إعلان صفقة جريزمان في الأيام القليلة المقبلة مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الروخي بلانكوس.





وكان جريزمان أعلن في مايو الرحيل عن الروخي بلانكوس في الصيف الجاري بعد 5 مواسم في اتلتيكو مدريد.