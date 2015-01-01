محافظ القليوبية لرؤساء المدن: لا تتركوا المواطن فريسة لجشع التجار (صور)
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:23 ص
محمد نبيل
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شدد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، على ضرورة متابعة الأسعار، وعدم المغالاة فيها، وترك المواطن فريسة لجشع التجار.
وأمر المحافظ، بإستمرار رفع حالة الطوارئ، حتى يتم ضبط الأجرة، وضرورة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مؤكدا أن المحافظة التزمت بالنسب القانونية للزيادة.
وانتقد محافظ القليوبية، طريقة رفع التعريفة بالمحافظات الأخرى،مشيرا إلى أنهم استعانوا بمراقبة السوق ومدى إرتفاع الأسعار وتم تحديد التعريفة على هذا الأساس ولم يلتزموا بالتعريفة القانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور أحمد عواد السكرتير العام واللواء حمدى الحشاش السكرتير المساعد واللواء نبيل العادلى مدير إدارة المرور والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديري المديريات الخدمية.
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