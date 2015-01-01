محافظ القليوبية لرؤساء المدن: لا تتركوا المواطن فريسة لجشع التجار (صور)

شدد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، على ضرورة متابعة الأسعار، وعدم المغالاة فيها، وترك المواطن فريسة لجشع التجار.





وأمر المحافظ، بإستمرار رفع حالة الطوارئ، حتى يتم ضبط الأجرة، وضرورة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مؤكدا أن المحافظة التزمت بالنسب القانونية للزيادة.





وانتقد محافظ القليوبية، طريقة رفع التعريفة بالمحافظات الأخرى،مشيرا إلى أنهم استعانوا بمراقبة السوق ومدى إرتفاع الأسعار وتم تحديد التعريفة على هذا الأساس ولم يلتزموا بالتعريفة القانونية.



