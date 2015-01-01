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أسباب زيارة أمير قطر للولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:21 ص
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أمنية فوزي
 
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أوضح ماك شرقاوي، المحلل السياسي، دلالات زيارة أمير قطر للولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت، قائلًا إن زيارة الأمير تميم إلى الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أن الرئيس الأمريكي يريد أن يرسل رسالة للمنطقة أن أمريكا ستتوسع في تكوين تحالف لحماية مصالحها ومصالح حلفائها.

وأضاف "شرقاوي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن واشنطن تسعى لتكوين تحالف في المنطقة للوقوف ضد أي إجراءات ممكن أن تقوم بها إيران.

وتابع: "قطر وضعها غريب للغاية"، لافتًا إلى أنه يوجد 30 ألف عسكري بها، و3 آلاف عنصر من عناصر الحرث الثوري الإيراني يقوموني بحراثة الأمير تميم شحصيًا، وفي ذات الوقت قطر تحمل أكبر قاعدة أمريكية.
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