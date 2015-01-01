إصابة 12 بينهم 6 أطفال في إنقلاب "فان باص" ببني سويف





أصيب 12 شخصا بينهم 6 أطفال، في حادث سير، وقع، اليوم الاربعاء، إثر إنقلاب سيارة "فان باص" بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من نفق سنور، ونقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفيي بني سويف التخصصي والجامعي.ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع، بـ5 سيارات لموقع الحادث، نقلت 12 مصابًا إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، هم: هاني فريد فاروق،٢٩سنة، نجار، مقيم الجيزة، وأبراهيم محمد حسن،٢٢سنة، مقيم إمبابة بالجيزة، وايه طه احمد محمد، ٢٠سنة، مقيم إمبابة بالجيزة، وأحمد محمد عبد الحميد، ١٣سنة، القاهرة،ومحمد عبده حسن، عام ونصف العام، القاهرة، ومحمد محمد عنتر، ٤٠سنة، سائق، مقيم بولاق بالجيزة، وسارة محمد حسين،٣٠سنة، مقيم القاهرة، وهانم وائل محمد عبد العزيز، ٧ سنوات، مقيم القاهرة، وعفاف رمالي عثمان، ٥٠ سنة، مقيم القاهرة، ووفاء وائل محمدعبد العزيز، ١٢سنة، مقيم القاهرة، ورودي عبده محمد حسن، ٤ سنوات، القاهرة، ووعد وائل محمد عبد العزيز، عام ونصف العام، القاهرة.وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.