"السعيد والمغربي" يلتقيان بوفد جامعة بنها الطلابي المتجه إلى الصين

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الاربعاء، وفد الجامعة المتجة الي جامعة وسط الصين بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ناصر الجيزواي المشرف علي العلاقات الثقافية والدولية والدكتور حازم عليوة عضو مكتب التعاون الدولي، وذلك في إطار سعي الجامعة علي الانفتاح علي العالم الخارجي وبناء شركات وتبادل طلابي بين الجامعة وجامعة وسط الصين الزراعية.





وخلال اللقاء اكد الدكتور جمال السعيد حرص الجامعة علي الاهتمام بأبنائها الطلاب الذين يشاركون في محافل دولية باعتبارهم سفراء لنا في الخارج وطالب رئيس الجامعة الطلاب ان يكونوا قدر المسئولية، مؤكدا علي ان هذة الزيارة هي فرصة لطلاب الجامعة للتعرف علي حضارات ومجتمعات دول أخرى لذلك يجب الاستفادة من هذة التجربة ونقلها الي زملائهم من الطلاب لتترك اثر ايجابي عندهم.





وأشار إلى أن زيارة طلاب جامعة بنها الي الصين تعتبر فرصة للأطلاع والتدريب في بعض معامل جامعة وسط الصين بالاضافة الي المشاركة في بعض الانشطة الثقافية الصينية والتعرف علي الحضارات الصينية





ومن جانبة أكد الدكتور حسين المغربي أهمية الزيارة في التعرف علي ثقافات الاخرين وبالاخص التجربة الصينية لانها جيدة لذلك يجب الاستفادة منها بالاضافة الي اهمية عمل علاقات مع الطلاب الصينين وعمل صدقات معهم في الخارج، موجها حديثة لطلاب يجب أن تعرفهم بنفسك وبلدك وجامعتك موكدا علي اهمية التواصل المستمر معهم لكي تعطي انطباع جيد عن جامعتكم وبلدكم.





واشار المغربي الي ان الوفد الطلابي هو الوفد الثاني لجامعة بنها لجامعة وسط الصين مشيرا الي ان الزيارة تاتي بناءا علي الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والتي تنص علي التبادل الطلابي بين الجامعتين









وفي نفس السياق اشار الدكتور ناصر الجيزواي الي ان الوفد الطلابي يتكون من 14 طالب وطالبة من كليات الزراعة والطب البيطري والعلوم وتستمر الزيارة لمدة ثلاث اسابيع ويشرف علي الوفد الدكتور اسلام شيحة المدرس بكلية العلوم



