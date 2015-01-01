"سلاح ميري" يوقع تشكيل عصابي متخصص في سرقة المواطنين بقنا



تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي، بتمكن المقدم حاتم حفني، رئيس مباحث نجع حمادي، ومعاونيه النقيبان جابر السمان واحمد عفت، من كشف غموض سرقة السلاح الميري من "عادل. م"، خفير يعمل بالآثار، عبارة عن بندقية خرطوش.



وبعد تشكيل فريق بحث تمكن فريق البحث من ضبط "أحمد. ر.ا"، و"منصور.ع.ص"، المتهمين بسرقة سلاح ميري من خفير يعمل بالآثار، واستعادة السلاح المسروق، ودلت التحريات، أن هؤلاء المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما، لسرقة المواطنين، والوحدات السكنية، وتم ضبطهما، وتحرير المحضر اللازم، واخطار النيابة لتباشر التحقيقات.





نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا في كشف لغز سرقة سلاح ميري من خفير يعمل بالآثار في قنا، بعد أن تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، تم ضبطهما.