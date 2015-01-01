ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حادث مأساوي في حائل.. طفل 5 سنوات قتل شقيقه بسلاح الأب

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:18 ص
حادث مأساوي في حائل.. طفل 5 سنوات قتل شقيقه بسلاح الأب
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
لَقِيَ طفل (٤ سنوات) مصرعه على يد شقيقه (٥ سنوات)، بعد أن أطلق عليه النار من بندقية والده "هوائية" عصر أمس الثلاثاء بحي السمراء بحائل.

وكان الشقيقان يلهوان داخل المنزل، ومعهما البندقية التي لم يَدُرْ بخَلَد القاتل أنها تحتوي على رصاصة؛ فانفلتت منها الرصاصة دون علمه، لتستقر في قلب شقيقه؛ حيث هرع مع ذويه به للمستشفى؛ لتتبين لاحقًا وفاته.

الجهات الأمنية باشرت الحادث، واتخذت الإجراءات اللازمة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
السنغال
-
x
18:00
-
بنين
نيجيريا
-
x
21:00
-
جنوب إفريقيا