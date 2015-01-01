حادث مأساوي في حائل.. طفل 5 سنوات قتل شقيقه بسلاح الأب

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لَقِيَ طفل (٤ سنوات) مصرعه على يد شقيقه (٥ سنوات)، بعد أن أطلق عليه النار من بندقية والده "هوائية" عصر أمس الثلاثاء بحي السمراء بحائل.



وكان الشقيقان يلهوان داخل المنزل، ومعهما البندقية التي لم يَدُرْ بخَلَد القاتل أنها تحتوي على رصاصة؛ فانفلتت منها الرصاصة دون علمه، لتستقر في قلب شقيقه؛ حيث هرع مع ذويه به للمستشفى؛ لتتبين لاحقًا وفاته.



الجهات الأمنية باشرت الحادث، واتخذت الإجراءات اللازمة.