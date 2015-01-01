الإطاحة بموظف ببنك استولى على مبالغ مالية من عدة حسابات بنكية

إثر تقدّم الممثل القانوني لأحد البنوك بشكاية ضد أحد موظّفيه من أجل "السرقة وخيانة مؤتمن"، تمكنت وحدات الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية يوم 08 جويلية 2019 من القبض على شخص (عمره 31 سنة) تعمّد الاستيلاء على مبلغ مالي قيمته 32 ألف دينارا استهدفت إحدى الحسابات البنكية المفتوحة بالعملة الاجنبية، وفق بلاغ وزارة الداخلية اليوم.

وبالتحرّي معه، اعترف بما نُسب إليه كما اعترف بتولّيه الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة من عدة حسابات بنكية منذ 03 سنوات بلغت قيمتها حوالي 110 ألف دينارا.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.