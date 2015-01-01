نيمار يزامل كريستيانو رونالدو

ظهر البرازيلى نيمار دا سيلفا جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس فى مدينة تورينو الإيطالية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نيمار ظهر مع كريستيانو رونالدو فى إيطاليا لتصوير أحد الإعلانات سوياً.

ويرغب نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي إلى فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية مما دفع ناديه لتوقيع غرامات مالية عليه.