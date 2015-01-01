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انتشال عاملين سقطا في بلاعة صرف صحي بالغردقة

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 10:01 ص
انتشال عاملين سقطا في بلاعة صرف صحي بالغردقة
أرشيفية
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محمد طه
 
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تمكنت الحماية المدنية بمدينة الغردقة من انتشال عاملين من بلاعة صرف صحي بشارع الكهف بمدينة الغردقة؛ تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر بسقوط عاملين في إحدى بلاعات الصرف الصحي بشارع الكهف؛ على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والدفاع المدنى لموقع الحادث وتم انتشال العاملين.

وأكد مصدر طبي أن العاملين بحالة جيدة وتم التعامل معه، وجارٍ فحص العاملين واتخاذ الإجراءات اللازمة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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المزيد عن: مدينة الغردقة شارع الكف بلاعة صرف صحي الحماية المدنية بمدينة الغردقة
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