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بري لارسون تحضر العرض الخاص للنسخة الأصلية من فيلم Star Wars: A New Hope

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 09:57 ص
بري لارسون تحضر العرض الخاص للنسخة الأصلية من فيلم Star Wars: A New Hope
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أحمد جمال أحمد
 
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كشفت النجمة الكبيرة الحاصلة على الأوسكار بري لارسون، عن عشقها الكبير لأفلام Star Wars، بحضورها للعرض الخاص للنسخة الأصلية لفيلم Star Wars: A New Hope الذي طرح للمرة الأولى في عام 1977.

 

وقررت بري، حضور العرض الخاص للفيلم الذي أعيد عرضه بأحد سينما لوس أنجلوس، وهي ترتدي للزي الرسمي لمحاربين الجيداي من أحداث الفيلم.

 

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" لقطات لبري نقلا عن حسابها الرسمي على انستجرام، وهي تحمل سيف محاربي الجيداي المضئ، استعدادا لتوجهها لهذا العرض الذي حضره المئات من عشاق أفلام Star Wars.

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