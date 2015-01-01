معارض إيراني: على قطر التوقف عن دعم النظام الارهابي في إيران
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 09:56 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
قال سعيد ساجدي، المعارض الإيراني بواشنطن، علاقة النظام القطري بنظيره الإيراني بأنها «منعطف خطير»، وحاسم، مشدداً على ضرورة أن يختار القطريون بين دعم نظام الملالي والعيش في الماضي، أو اختيار المستقبل.
وذكر
ساجدي، ل«العين الإخبارية»، إن على قطر التوقف عن دعم النظام الإرهابي في إيران،
حيث إن الأمير تميم بن حمد يورط الشعب القطري في عداء مع الشعب الإيراني.
وأكد أن الثورة الإيرانية ستنجح يوماً ما،
وليس من مصلحة نظام قطر وضع شعبه في عداء مع الشعب الإيراني الذي ينتفض ضد الملالي
.
ولفت إلى أن أمريكا سترد على تعديات نظام
الملالي، وسوف تدافع عن المصالح الأمريكية.
Advertisements
المزيد عن: قطر روحاني تميم النظام الارهابي إيران
- بسبب تظاهرات إيران.. الأسرة الحاكمة القطرية "تعيش قصة رعب"
- الدعم المادي الأبرز.. طرق "تميم" لانقاذ النظام الإيراني من السقوط
- بعد أربعة عقود خمينية الشعب الإيراني ينتفض في وجه الملالي (فيديو)
- كيف تتأثر قطر سلبًا جراء الانتفاضة الإيرانية ضد نظام الملالي؟ (فيديو)
- مريم رجوي: يجب منع النظام الإيراني من دعم الإرهاب وتصديره
- تنظيم الحمدين يتآمر على الشقيق العربي ويستجدي إيران وإسرائيل
- أسرار التعاون لمحور الشر.. علاقة قطر وتركيا وإيران الخبيثة كشفها العرب
- "السبهان" يصف نظام الملالي بـ "المدمر"
- أنصار المقاومة الإيرانية يطالبون بإدراج "مخابرات الملالي" على لائحة الإرهاب (فيديو)
- إعلان انحيازها لإيران ضد واشنطن.. كيف خدمت الدوحة حليفتها؟