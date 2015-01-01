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معارض إيراني: على قطر التوقف عن دعم النظام الارهابي في إيران

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 09:56 ص
معارض إيراني: على قطر التوقف عن دعم النظام الارهابي في إيران
روحاني وتميم
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وكالات
 
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قال سعيد ساجدي، المعارض الإيراني بواشنطن، علاقة النظام القطري بنظيره الإيراني بأنها «منعطف خطير»، وحاسم، مشدداً على ضرورة أن يختار القطريون بين دعم نظام الملالي والعيش في الماضي، أو اختيار المستقبل.

 

وذكر  ساجدي، ل«العين الإخبارية»، إن على قطر التوقف عن دعم النظام الإرهابي في إيران، حيث إن الأمير تميم بن حمد يورط الشعب القطري في عداء مع الشعب الإيراني.

 

وأكد أن الثورة الإيرانية ستنجح يوماً ما، وليس من مصلحة نظام قطر وضع شعبه في عداء مع الشعب الإيراني الذي ينتفض ضد الملالي .

ولفت إلى أن أمريكا سترد على تعديات نظام الملالي، وسوف تدافع عن المصالح الأمريكية.

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