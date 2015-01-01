أكوافينا تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "Farewell"

تسير النجمة ذات الأصول الصينية أكوافينا، بخطى ثابتة في تطورها بعالم الشهرة بهوليوود، بعد احتفالها بأول فيلم يشهد تجسيدها لدور البطولة الرئيسي بمدينة نيويورك.

ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من افتتاح اكوافينا للعرض الخاص للفيلم بنيويورك، الذي يشاركها في بطولته النجم الصيني القدير "تزي ما" و النجمة "ديانا لين".

وتعتبر أكوافينا، واحدة من مغنيات موسيقى الراب اللائي اتجهن للتمثيل بالسينما، وقد حققت الشهرة والنجاح بعد تألقها بأكثر من دور بارز في عدد من الأفلام الجديدة الناجحة مثل ocean’s 8 مع ساندرا بولوك و crazy rich Asians .