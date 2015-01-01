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هاتف realme 3 Pro يبيع 1000 وحدة في أقل من 5 دقائق على جوميا

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 09:40 ص
هاتف realme 3 Pro يبيع 1000 وحدة في أقل من 5 دقائق على جوميا
realme 3pro
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أحمد الشيخ
 
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أطلقت شركة realme الرائدة في مجال الهواتف الذكية، هاتف realme 3 Pro بمواصفات تجمع ما بين الأداء القوي والتصميم المستوحى من سباق الدراجات النارية لومان، والذي يتميز بألوانه المتدرجة، ويعتبر الهاتف الأول من نوعه في تلك الفئة السعرية الذي يأتي بمعالج ثماني النواة Qualcomm Snapdragon 710 بالإضافة إلي بطارية ضخمة بسعة 4045 مللي أمبير وشاحن فلاش VOOC 3.0 السريع الموجود بداخل العلبة.

 


ومع بدء عمليات بيع هاتف realme 3 Pro نسخة الـ 4+64 جيجابايت على موقع جوميا، نفذت 1000 وحدة من الجهاز في 5 دقائق فقط محققا إنجازا جديدا لمبيعات هواتف realme على منصات التجارة الإلكترونية.

 


وبالتزامن مع الرقم القياسي الذي حققه هاتف realme 3 Pro، تم طرح نسخة الهاتف الـ 6+128 جيجا للحجز المُسبق يوم 26 يونيو على موقع B.Tech واستلمها العملاء من متجر B.Tech في الرابع من يوليو، إلى جانب هدايا سلمتها شركة realme للعملاء الذين قاموا بالحجز المسبق.

 

 

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