عاجل.. حادث مروع بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف ووقوع ضحايا
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 09:43 ص
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وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وأصيب 9 آخرين.
وعلى الفور هرعت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث لثلاثة أشخاص هم هبة حسنين همام إسماعيل 36 سنة، ومقيم العمرانية بمحافظة الجيزة، حسين محمد إسماعيل 37 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط، محمد حسين عبد الوارث 49 سنة مقيم بمحافظة أسيوط، وتم إيداعهم بمشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين أن المصابين هم: أبوزيد سيد محمد 26 سنة مقيم بمحافظة سوهاج، سائق، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد عبد الرحمن محمد 28 سنة، مقيم بمحافظة سوهاج، عامل مصابا باشتباه مابعدالارتجاج، مصطفى بخيت أحمد 16 سنة، مقيم بمحافظة سوهاج مصابا بكسر بالقدم الأيسر، أحمد عبدالحميد أحمد 40 سنة مقيم بمحافظة القاهرة مصابا بكدمات بالجسم، على ثابت عبد الرحيم 50 سنة، ومقيم بمحافظة الجيزة، مصابا بكدمات بالجسم، محمد رشاد محمد 28 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط مصابا بكدمات بالجسم، أحمد رشاد محمد 28 سنة ومقيم بمحافظة أسيوط مصابا بكدمات بالجسم، عيد أحمد راغب عيد 31 سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، عفيفى محمد عفيفى 26 مقيم بمحافظة سوهاج مصابا باشتباه مابعد الارتجاج وتم نقلها إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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