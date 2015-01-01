حساب المواطن يعلن بدء صرف الدفعة الـ 20 من دعم البرنامج حتى نهاية اليوم.. إليك رابط الاستعلام برقم الهوية
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 09:38 ص
الفجر
Advertisements
Advertisements
أعلن حساب المواطن اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو، عن بدء صرف الدفعة العشرين من دعم البرنامج للمستحقين، حيث قال حساب المواطن في تغريدة له عبر "تويتر": "بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله".
وحرصًا من بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم الخدمات للقراء، سنقدم للمواطنين السعوديين مستحقي دعم حساب المواطن رابط دخول برنامج حساب المواطن وذلك لكي يتعرفوا على مبلغ الدفعة العشرين، حيث يمكنك الدخول إلى الرابط التالي للاستعلام عن مبلغ الدعم من حساب المواطن، للدخول أضغط هنا.
ويذكر أن حساب المواطن قام بإيداع الدفعة الماضية وهي دفعة شهر يونيو في يوم العاشر من الشهر، وأعلن أن المبلغ الذي تم إيداعه في حساب مستحقي الضمان الاجتماعي بلغ 2.5 مليار ريال سعودي، وبلغ متوسط الأسرة الواحدة نحو ألف ريال، كما وصل عدد المواطنين الذين تم دعمهم من حساب المواطن في الدفعة التاسعة عشر نحو 12.4 مليون مستفيد، والبوابة الإلكترونية لـ حساب المواطن هي تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنشئت لكي تساعد المواطنين على تحسين معيشتهم.
اعرف خطوات التسجيل في حساب المواطن
يتم التسجيل في حساب المواطن من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي ( ca.gov.sa ).
ثم الضغط على أيقونة "تسجيل جديد".
إدخال بيانات المستخدم الجديد (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال/، رمز التحقق).
ثم الضغط على أيقونة "تسجيل".
سوف تصل إليك رسالة عبر الهاتف الجوال المُسجل في البوابة تتضمن الرقم السري.
قم بإدخال رقم الهوية ثم كلمة المرور المُرسلة عبر الهاتف، ورمز التحقق.
الضغط على أيقونة "دخول".
ستظهر أمامك نافذة تتضمن تغيير كلمة المرور.
قم بإدخال كلمة المرور الحالية، ثم أكتب كلمة المرور الجديد وأكدها.
الضغط على أيقونة "تغيير" أو إلغاء التغيير لاستكمال التسجيل وفق طريقة التسجيل في حساب المواطن 2019 المرفقة.
سوف تظهر أمامك صفحة تحتوي على أربع نافذ وهم (تعبئة أو استكمال الطلب، مُلخص معلومات المُستفيد، تغيير رقم الجوال، تغيير كلمة المرور).
قم بالدخول إلى الاختيار الأول (تعبئة أو استكمال الطلب).
قم بإدخال البيانات العامة (الحالة الاجتماعية، الحالة الصحية، حالة القدرة على العمل، المستوى التعليمي) ثم "التالي".
قم بتعبئة بيانات العنوان الخاصة بك.
تعبئة بيانات التابعين عن طريق الإجابة على الأسئلة بـ نعم/لا، ثم تعبئة البيانات الخاصة إن وجد تابعين.
قم بإدخال البيانات الخاصة بالدخل بشكل سليم، بالإضافة إلى دخل التابعين إن وجدوا.
تعبئة البيانات الخاصة بالعقارات.
قراءة المعلومات المتعلقة بالحساب البنكي، ومن ثم إدخال البيانات الخاصة بالحساب الخاص بك "الآيبان".
قم بمراجعة الطلب كاملًا ومن ثم النقر على مربع الإقرار والتعهد للحفظ.
ويعتبر حساب المواطن برنامج سعودي، تم إنشائه لهدف حماية الأسر بالمملكة من الآثار المُباشرة والغير مُباشرة المتوقعة جراء الإصلاحات الاقتصادية التي تتم وفق رؤية المملكة الرشيدة والحكيمة 2030 ووفق برنامج التحول الوطني 2020، حيث يتم التقديم في حساب المواطن السعودي من خلال دخول منصة البرنامج الإلكترونية، ومن ثم إكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتسجيل من إدخال بيانات وإرفاق مستندات في حال تم طلب ذلك، وذلك للحصول على المبلغ النقدي المُستحق بصورة مباشرة لكل مواطن مُستفيد من حساب المواطن، ويتم إيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين مباشرةً، أما عن طريقة التسجيل في حساب المواطن 2019.
Advertisements
المزيد عن: موقع حساب المواطن الرسمي موقع حساب المواطن صرف الدفعة العشرين من حساب المواطن رقم حساب المواطن حساب المواطن تسجيل حساب المواطن حاسبة حساب المواطن تسجيل في حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تحديث حساب المواطن ايداع الدفعة العشرين من حساب المواطن الدفعة العشرين من حساب المواطن الدفعة 20 التسجيل في حساب المواطن
- برقم الهوية.. تعرف على طريقة التسجيل في حساب المواطن
- اعرف طريقة التسجيل في حساب المواطن 2019 برقم الهوية الوطنية عبر الإنترنت
- اعرف موعد صرف الدفعة الـ 20 وطريقة التسجيل فى برنامج حساب المواطن
- برقم الهوية الوطنية عبر الإنترنت.. طريقة التسجيل في حساب المواطن 2019
- كيفية التسجيل فى برنامج حساب المواطن ومتى موعد صرف الدفعة الـ20؟ اعرف كافة التفاصيل من هنا
- طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن الدفعة العشرين.. وموعد صرف الدعم
- طريقة التسجيل برنامج حساب المواطن في الدفعة 21.. واعرف موعد صرف الدفعة 20 وشروط الأهلية
- ننشر رابط التسجيل في حساب المواطن للدفعة 21 .. اعرف شروط الأهلية وطريقة التسجيل في حساب المواطن
- موعد صرف الدفعة 20 عن شهر يوليو من حساب المواطن| شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن | البوابة الإلكترونية لحساب المواطن
- حساب المواطن يودع الدفعة الـ 20 من دعم البرنامج للمستحقين غدا.. استعلم برقم الهوية عبر هذا الرابط