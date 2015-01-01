حساب المواطن يعلن بدء صرف الدفعة الـ 20 من دعم البرنامج حتى نهاية اليوم.. إليك رابط الاستعلام برقم الهوية

أعلن حساب المواطن اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو، عن بدء صرف الدفعة العشرين من دعم البرنامج للمستحقين، حيث قال حساب المواطن في تغريدة له عبر "تويتر": " بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله".





مستحقي دعم حساب المواطن حساب المواطن وذلك لكي يتعرفوا على مبلغ الدفعة العشرين، حيث يمكنك الدخول إلى الرابط التالي للاستعلام عن مبلغ الدعم من حساب المواطن ، للدخول أضغط هنا. رابط دخول برنامجوذلك لكي يتعرفوا على مبلغ الدفعة العشرين، حيث يمكنك الدخول إلى الرابط التالي للاستعلام عن مبلغ الدعم من وحرصًا من بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم الخدمات للقراء، سنقدم للمواطنين السعوديين





ويذكر أن حساب المواطن قام بإيداع الدفعة الماضية وهي دفعة شهر يونيو في يوم العاشر من الشهر، وأعلن أن المبلغ الذي تم إيداعه في حساب مستحقي الضمان الاجتماعي بلغ 2.5 مليار ريال سعودي، وبلغ متوسط الأسرة الواحدة نحو ألف ريال، كما وصل عدد المواطنين الذين تم دعمهم من حساب المواطن في الدفعة التاسعة عشر نحو 12.4 مليون مستفيد، والبوابة الإلكترونية لـ حساب المواطن هي تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنشئت لكي تساعد المواطنين على تحسين معيشتهم.



