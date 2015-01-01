سليم الرياحي يوجّه برسالة الى القيادات الأمنية

كتب رئيس الإتحاد الوطني الحر سليم الرياحي التدوينة التالية :

” وسط كل التجاذبات المفتعلة مؤخرا حول المؤسسة الأمنية والتي باتت جلية وواضحة من خلال الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها ، يبقى السبب الرئيسي لها هو السياسة وصبيانية النخب الحاكمة التي لم يفرزها صندوق الاقتراع بل تشكلت باستعمال ثغرات الدستور وتكونت بالحكم وحول الحكم والتي تحاول في كل مرة الإيقاع بالمؤسسة الأمنية في مستنقع مصالحها الضيقة …

رسالتي إلى الامن والحرس التونسيين ، وأخص منهم المديرين والقيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية،

ان التشكيلات السياسية في السلطة تتغير من وقت لآخر، ونحن الآن في نهاية مرحلة ونستعد لاستقبال مرحلة جديدة ، انتهت فعليا السلطة الحالية وأصبحت من الماضي ونستعد اليوم لمعرفة أغلبية جديدة سيفرزها الصندوق بكل نزاهة وديمقراطية، وما يحدث اليوم إلا محاولات بائسة للزج بكم في اطار لعبة “الكل في الكل” بعد تأكد نهاية حكمهم …