سليانة: أعوان الحماية المدنية وديوان الغابات يحاولون السيطرة على حريق بجبل السرج

يحاول أعوان الحماية المدنية بسليانة بالتعاون مع أعوان الغابات، منذ بداية مساء الثلاثاء، جاهدين، إخماد حريق نشب بجبل السرج بولاية سليانة، ويواجهون صعوبات في جهودهم لتطويق هذا الحريق بالنظر إلى وعورة تضاريس منطقة التدخل، حسب ما صرح به مصدر من الحماية المدنية لمراسلة (وات) بالجهة.

وأوضح ذات المصدر أن تضاريس الجبل الوعرة تحول، إلى حدود ساعة متقدمة من ليلة أمس، دون وصول أعوان الحماية المدنية والغابات لمكان الحريق، الذي سرعان ما توسعت رقعته ليطال الأشجار والأعشاب الجافة.

وأفاد بأن الحريق اندلع مساء اليوم الثلاثاء في البداية بجبل السرج بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، ليتوسع لاحقا ويشمل منطقة الجبل التابعة ترابيا لولاية سليانة، وتحديدا على مستوى بلدة "صدقة"، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح الشهيلي.