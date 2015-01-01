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أحوال الطقس لليوم الأربعاء

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 09:34 ص
أحوال الطقس لليوم الأربعاء
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محمد وليد الجموسي
 
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تكون السماء، الأربعاء 10 جويلية 2019، مغشاة بسحب قليلة بأغلب الجهات وتتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية وتكون مصحوبة ببعض الأمطار.
وتسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا بالشمال وجهة الساحل وتتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة وتكون في حدود 30 بمناطق أقصى الشمال وتتواصل مرتفعة ببقية الجهات حيث تتراوح بين 39 و 44 درجة وتصل إلى 47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.
وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط الشرقي ومن القطاع الجنوبي ببقية المناطق قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س داخل البلاد ثم تتجه إلى القطاع الشرقي آخر النهار بالوسط والجنوب.
البحر مضطرب فشديد الاضطراب.
ويتسم الطقس، غدا الخميس، بظهور سحب عابرة بأغلب مناطق البلاد مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية وبين 35 و 40 درجة داخل البلاد وتصل إلى 45 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. . 
وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 40 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 25 كلم/س ببقية الجهات فيما يكون البحر مضطربا.
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