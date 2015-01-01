نصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين: طبقوها بكل دقة
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 09:33 ص
أمنية فوزي
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حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية في الصباح الباكر، ناصحًا بتطبيق نصائح المرور بكل دقة.
ونصح "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، السائقين بعدم ترك العلب المعدنية مثل علب الكانز داخل السيارات أثناء تركها في الشمس؛ لأنه يؤثر تأثيرًا سلبيًا، ويؤي إلى انفجار هذه العبوات وقد يؤدي إلى حرائق.
وأشار إلى أن حركة الرياح منتظمة، وأن الرياح خفيفة على البحرين، موضحًا أن البحرين الأبيض والأحمر قادرين على الملاحة البحرية.
ونصح "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، السائقين بعدم ترك العلب المعدنية مثل علب الكانز داخل السيارات أثناء تركها في الشمس؛ لأنه يؤثر تأثيرًا سلبيًا، ويؤي إلى انفجار هذه العبوات وقد يؤدي إلى حرائق.
وأشار إلى أن حركة الرياح منتظمة، وأن الرياح خفيفة على البحرين، موضحًا أن البحرين الأبيض والأحمر قادرين على الملاحة البحرية.
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