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نائب أمير مكة المكرمة يتأكد من جاهزية المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 08:37 ص
نائب أمير مكة المكرمة يتأكد من جاهزية المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ميدانياً على مواقع في المشاعر المقدسة، للتأكّد من جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وبدأت الجولة بزيارة ‬مركز التشغيل والتحكم والصيانة والتخزين التابع لقطار المشاعر‬ الذي يحوي 1500 كاميرا مراقبة وتشغله كوادر وطنية مؤهّلة.

واستقل الأمير بدر بن سلطان، قطار المشاعر‬ للتأكّد من جاهزيته لخدمة ضيوف الرحمن وضمان تنقّلهم بين المشاعر بكل يسر وسهولة، وسينقل القطار خلال هذا العام 350 ألف حاج بواسطة 2000 رحلة، ويستأنف رحلاته من يوم 8 وحتى 13 ذي الحجة، واطّلع على نماذج لتذاكر صعود ‫قطار المشاعر‬ التي ستستخدم خلال الموسم.

وانتقل نائب أمير مكة إلى منشأة الجمرات، واستمع لشرح عن مشروع تظليل منحدرات المشاة في الجمرات، وزار مشروع المملكة ‏للإفادة من الهدي والأضاحي، متفقّدًا مجازر المعيصم، وتشغل المشروع 10 جهات حكومية، يعمل فيها 40 ألف فرد ويُذبح خلال موسم الحج مليون رأس من الهدي والأضاحي.

وتضمّنت الجولة مركز الإيواء في المعيصم الواقع على مساحة 22.550 مترًا مربعًا، وتبلغ طاقته الاستيعابية 1060 حاجًّا ويحوي 39 مخيمًا.

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