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عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي: بنك قطر يجب أن يخضع لتحقيق

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 08:37 ص
عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي: بنك قطر يجب أن يخضع لتحقيق
قطر
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وكالات
 
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دعت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه، الأحد، لإخضاع بنك قطر الوطني لتحقيق، وذلك في إطار قضية التسهيلات المصرفية التي توفرها قطر للإرهابين المدرجين على قوائم الإرهاب.

 

وقالت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، الأحد، على ضرورة فرض عقوبات على الدول التي تأوي الإرهابيين وتمولهم.

 

وأضافت غوليه "هناك الكثير من التقدم بشأن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، قائلة إن "المجتمع الدولي ينبغي أن يفرض عقوبات على ممولي الإرهاب عبر تجميد أموال وحظر أشخاص من الخروج من بلد معين".

 

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نشرت الشهر الماضي، تقريرا عن التسهيلات المالية التي تقدمها قطر للإرهابيين مستغلة ثغرات في نظام العقوبات الدولية.

 

وبحسب الصحيفة، فإن القطري خليفة السبيعي يعد واحدا من الإرهابيين المستفيدين من تلك الثغرات، إذ حصل على 120 ألف دولار خلال عام، عن طريق بنك قطر الوطني.

 

والسبيعي كان على صلة بالعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد.

 

وفي سياق آخر، علقت غوليه على عقد مؤتمر صحفي في مجلس الشيوخ الفرنسي، الجمعة الماضية، للمطالبة بحذف التطبيق الذي يحمل اسم "يورو فتوى" باعتباره يروج لخطاب الكراهية والتطرف.

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