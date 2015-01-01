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إعلامي سعودي: ترامب يحلب قطر ويستولي على 180 مليار دولار

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 08:30 ص
إعلامي سعودي: ترامب يحلب قطر ويستولي على 180 مليار دولار
أمير قطر
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وكالات
 
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قال الاعلامي السعودي منصور الخميس في تغريدة له على حسابه في موقع التدوين الاصغر تويتر، ان ترامب يحلب قطر ويستولي على 180 مليار دولار.

 

وفي تغريدته التي رصدها "اليمن العربي" قال الخميس "عندما اختلى الحالب بالمحلوب في بيت الكاش الأمريكي.. فتم الحلب بنجاح دون حصول قطر على أي مقابل إلا إسعاد الرئيس".

 

وأضاف: "ترامب يحلب قطر ويستولي على 180 مليار دولار تنقل من الخزينة القطرية إلى الخزينة الأمريكية".

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