إعلامي سعودي: ترامب يحلب قطر ويستولي على 180 مليار دولار
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 08:30 ص
وكالات
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قال الاعلامي السعودي منصور الخميس في تغريدة له على حسابه في موقع التدوين الاصغر تويتر، ان ترامب يحلب قطر ويستولي على 180 مليار دولار.
وفي تغريدته "
قال الخميس "عندما اختلى الحالب بالمحلوب في بيت الكاش الأمريكي.. فتم الحلب بنجاح
دون حصول قطر على أي مقابل إلا إسعاد الرئيس".
وأضاف: "ترامب يحلب قطر ويستولي على
180 مليار دولار تنقل من الخزينة القطرية إلى الخزينة الأمريكية".
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