طقس اليوم الأربعاء.. ودرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 08:19 ص
Advertisements
Advertisements
يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة شمالًا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وأما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 26 38
شبين الكوم 25 37
طنطا 24 36
دمنهور 24 34
الإسكندرية 25 33
بلطيم 25 32
مطروح 23 32
السلوم 24 34
سيوة 24 41
بورسعيد 25 32
دمياط 25 32
الزقازيق 24 37
الإسماعيلية 23 38
السويس 24 37
العريش 23 34
رفح 23 33
رأس سدر 25 40
نخل 19 38
نويبع 28 38
طابا 25 36
كاترين 19 33
الطور 26 37
شرم الشيخ 29 38
الغردقة 28 39
مرسى علم 28 37
الفيوم 26 38
بنى سويف 26 38
المنيا 25 38
أسيوط 27 40
سوهاج 27 40
قنا 27 41
الأقصر 26 42
أسوان 28 42
أبوسمبل 27 41
الوادى الجديد 24 41
شلاتين 27 37
أبو رماد 28 37
حلايب 29 34
رأس حدربة 29 34
Advertisements
المزيد عن: طقس اليوم الأربعاء درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات الشبورة المائية السواحل الشمالية
- عاجل.. بيان هام من الأرصاد لـ"المواطنين" بشأن طقس اليوم الخميس
- عاجل.. بيان هام من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
- الأرصاد الجوية: طقس اليوم السبت مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة
- بيان هام من الأرصاد الجوية للمواطنين بشأن طقس اليوم السبت.. تعرف على درجات الحرارة
- عاجل.. الأرصاد تحذر المواطنين وتكشف مفاجآت عن طقس اليوم الأربعاء
- طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بكافة محافظات الجمهورية
- تفاصيل طقس اليوم الجمعة في مدن ومحافظات مصر (توقعات الأرصاد الجوية)
- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7/7/2019 بمحافظات مصر
- طقس الأربعاء.. شديد الحرارة بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 38
- "الأرصاد": موجة حارة جديدة تضرب البلاد.. وهذا موعد الانكسار (فيديو)