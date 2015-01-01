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نجم ريال مدريد على رادار أرسنال

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 08:13 ص
نجم ريال مدريد على رادار أرسنال
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن دياز لاعب نادي ريال مدريد، بات قريبا من الانتقال لصفوف أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وأكدت التقارير أن ريال مدريد يسعى للتخلص من اللاعب، خاصة وأنه غير موجود على خطة مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان للموسم المقبل.

 

يذكر أن النادي الملكي قد تعاقد مع دياز خلال بدايات الموسم الماضي قادما من ليون الفرنسي بعقد بمدة 5 سنوات مقبلة مقابل 22 مليون استرليني.

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