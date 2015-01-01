مصرع ثلاثة من عناصر الحرس الثوري شمال غربي إيران
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 08:12 ص
وكالات
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لقي ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني، اليوم، مصرعهم في مجهوم بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد .
وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن عربة
تابعة للحرس الثوري، تعرضت لهجوم مسلح، في قضاء "بيران شهر" بالمحافظة.
وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة
آخر، من عناصر الحرس الثوري.
ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
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