خبير تسويق لمحافظ الجيزة: شارع "ترسا" يحتاج إلى مزيدا من الخطوات التأمينية‎

أكد الدكتور محمد عمارة استشاري وخبير التسويق السياسي، إن شارع الزعيم السادات "ترسا سابقا" بمحافظة الجيزة قد تم إعادة تنسيقة وتمهيده بشكل يحسب للسلطات التنفيذية وتم رسم العلامات الإرشادية للمرور طبقا للمواثيق الدولية وإعادة توريد وتركيب أعمدة الإنارة.





وقال عمارة: كل هذا معرض للانتهاك والتدمير اذا لم يحافظ عليه من العشوائية والفوضى التي تنتج من تصرفات قلة من معدومي الضمير سواء من يمشي عكس الاتجاه او من يلقى القمامة ومخلفات الهدم ولا ننسى السرعة وما أدراك ما السرعة التي تؤدي إلى الحوادث والوفاة.





واستطرد عمارة: حل هذه العقبات يتلخص الى"مطبات صناعية"للحد من التهور الجنوني في السرعة وجل هام جدا يتلخص في مطبات "شوكة" المعدنية لمنع المركبات والتكاتك من السير عكسا وناشد عمارة بتعميم هذه الفكرة على جميع الشوارع بمحافظة الجيزة وخصوصا شوارع الاتجاه الواحد ومن الممكن الاستعانة بشركات راعية لتوفير النفقات على المحافظة وعدم تكثيف الحمل النادي وأخيرا تكثيف التغطية من خلال كاميرات المراقبة وخصوصا عند مطبات الشوكة حتى لا يتم سرقتها





اختتم عمارة بأن التكامل بيننا وبين السلطات التنفيذية هام وضروري لتعظيم الاستفادة والمحافظة على ما تم إنجازه وحيث أن السيد محافظ الجيزة والسيد رئيس حي العمرانية يتفانيان في العمل فوجب علينا جميعا التكاتف معهم لتحسين كافة الأوضاع الحالية للشوارع وخصوصا الداخلية والوقوف على أسبابها.