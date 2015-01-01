غموض موقف نجم الزمالك في الموسم الجديد

لايزال موقف نجم الزمالك، محمد عنتر صانع ألعاب القلعة البيضاء غامض داخل أروقة نادي الزمالك .





ويوجد حالة من الانقسام حول مصير محمد عنتر مع الفريق خلال الموسم المقبل، حيث ظهر إنقسام ما بين مؤيد لإستمراره وراغب في رحيله والبحث عن بديل له .

ورحب البعض برحيله والاستفادة منه كورقة مقايضة لحسم إحدى الصفقات الجديدة للفريق خلال الموسم المقبل وسط مغالاة الأندية في مطالبها المالية إلى جانب رغبتهم في ضم محمد عنتر.





وحصل محمد عنتر على أكثر من فرصة في المباريات مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق إلا انه لم يستغل الفرص وظهر دون المستوى، على الرغم من تفضيله على أحمد مدبولي أحد اللاعبين المُميزين مع نادي الزمالك والذي لم يظهر نهائيًا مع كريستيان جروس خلال ولايته.