حالة الطقس اليوم الأربعاء 10-7-2019 بالقاهرة والمحافظات





في إطار حرص بوابة الفجر على تقديم خدمات جديدة إلى مستخدميها، ننشر يوميا حالة الطقس في القاهرة والمحافظات، ولمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 10-7-2019 عبر الفيديو التالي: