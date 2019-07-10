حالة الطقس اليوم الأربعاء 10-7-2019 بالقاهرة والمحافظات
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 07:47 ص
Advertisements
Advertisements
في إطار حرص بوابة الفجر على تقديم خدمات جديدة إلى مستخدميها، ننشر يوميا حالة الطقس في القاهرة والمحافظات، ولمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 10-7-2019 عبر الفيديو التالي:
Advertisements
- حالة الطقس اليوم الأحد 16-6-2019 (فيديوجراف)
- حالة الطقس اليوم الإثنين 17-6-2019 (فيديوجراف)
- حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18-6-2019 (فيديوجراف)
- حالة الطقس اليوم الأربعاء 19-6-2019 (فيديوجراف)
- حالة الطقس اليوم الخميس 20-6-2019 (فيديوجراف)
- حالة الطقس اليوم السبت 22-6-2019
- حالة الطقس اليوم الأحد 23-6-2019
- حالة الطقس اليوم الثلاثاء 25-6-2019
- حالة الطقس اليوم الأربعاء 26-6-2019
- حالة الطقس اليوم الخميس 27-6-2019