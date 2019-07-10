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حالة الطقس اليوم الأربعاء 10-7-2019 بالقاهرة والمحافظات

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 07:47 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 10-7-2019 بالقاهرة والمحافظات
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في إطار حرص بوابة الفجر على تقديم خدمات جديدة إلى مستخدميها، ننشر يوميا حالة الطقس في القاهرة والمحافظات، ولمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 10-7-2019   عبر الفيديو التالي:

 
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