ماريا كاري تتغلب على تحدي "غطاء الزجاجة" بطريقة غير متوقعة! (فيديو)
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 07:54 ص
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يستمر تحدي "غطاء الزجاجة" بالانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد جذب الكثير من المشاهير والنجوم حول العالم.
ويقوم الشخص خلال التحدي بفتح غطاء الزجاجة عن طريق الركل بالقدم، لكن ماريا كاري قامت بفتحتها بطريقة مختلفة تماما.
ونشرت النجمة مقطع فيديو على حسابها الرسمي "تويتر"، حيث يظهر على المقطع أنها استخدمت صوتها القوي لفتح الغطاء، فيما علقت ماريا كاري على الفيديو قائلة: "قبلت التحدي".
Challenge accepted! #bottletopchallenge pic.twitter.com/Rygijd6z5W— Mariah Carey (@MariahCarey) July 7, 2019
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