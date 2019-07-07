ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ماريا كاري تتغلب على تحدي "غطاء الزجاجة" بطريقة غير متوقعة! (فيديو)

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 07:54 ص
ماريا كاري تتغلب على تحدي غطاء الزجاجة بطريقة غير متوقعة! (فيديو)
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

يستمر تحدي "غطاء الزجاجة" بالانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد جذب الكثير من المشاهير والنجوم حول العالم.

ويقوم الشخص خلال التحدي بفتح غطاء الزجاجة عن طريق الركل بالقدم، لكن ماريا كاري قامت بفتحتها بطريقة مختلفة تماما.

ونشرت النجمة مقطع فيديو على حسابها الرسمي "تويتر"، حيث يظهر على المقطع أنها استخدمت صوتها القوي لفتح الغطاء، فيما علقت ماريا كاري على الفيديو قائلة: "قبلت التحدي".


Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
السنغال
-
x
18:00
-
بنين
نيجيريا
-
x
21:00
-
جنوب إفريقيا