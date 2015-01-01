كريم شحاتة: قرار قيد لاعب من شمال أفريقيا كمحلي كارثي

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن القرار الذي كان يفكر فيه اتحاد الكرة المستقيل برئاسة هاني أبو ريدة بقيد كل نادي لاعب من شمال أفريقيا كلاعب محلي كارثي ولابد من إعادة النظر فيه بعد رحيل مجلس أبوريدة.

وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: «القرار يؤثر على اللاعبين المحليين ومنتخب مصر لأنه يمنح الفرصة لزيادة عدد اللاعبين الأجانب ولابد من عدم تطبيق هذا القرار بعد رحيل مجلس ابو ريدة»

وأضاف: « الفترة الانتقالية لمدة ثلاثة أشهر التي سيدير فيها ثروت سويلم اتحاد الكرة فرصة ذهبية من حيث تواجد لجان فنية محترفة تحصل على راتب شهري لإصلاح شئون الكرة المصرية ووضع أساسيات سليمة حتى لا تتكرر مأساة الخروج المبكر للمنتخب الوطني الذي ودع منافسات بطولة أمم أفريقيا من دور الستة عشر على يد جنوب أفريقيا»