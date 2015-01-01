تعرف على موعد حفل إليسا المرتقب في مهرجان قرطاج الدولي
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 07:22 ص
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تحيي النجمة اللبنانية إليسا، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن مهرجان قرطاج الدولى فى دورته الـ 55 مطلع شهر أغسطس المقبل.
ويفتتح مهرجان قرطاج الدولى دورته الـ55 يوم 11 يوليو بعرض باليه "بحيرة البجع" لتشايكوفكسي، ويختتم المهرجان فعالياته بحفل كبير للسوبر ستار صابر الرباعى يوم 20 أغسطس .
والمهرجان يقدم هذا العام عروض موسيقية متنوعة من أربع قارات هى: آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وعروض للشباب وعروض للفرجة، ولأن تونس عاصمة ثقافية إسلامية يقدم المهرجان عروضا صوفية.
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