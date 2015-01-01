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عمرو سعد: لا تشغلني الإيرادات.. أنا أصنع تاريخي الفني

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 06:59 ص
عمرو سعد: لا تشغلني الإيرادات.. أنا أصنع تاريخي الفني
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عبر الفنان عمرو سعد، عن سعادته بمستوى السينما حاليا بشكل عام، وإن شاء الله صناعة السينما المصرية ستعود لمجدها. 

وأكد في تصريحات صحفية بأن المستوى الذي وصل له الإنتاج الآن يبشر لمنافسة الأفلام المصرية في السوق العالمية في الفترة القادمة.

وأضاف: "بالنسبة لشباك التذاكر والإيرادات، فهي لا تشغلني بشكل كبير، لأن الإيرادات ليست المعيار الذي يُقاس به نجاح العمل".

وأشار إلى أن أهتم بمستوى العمل بشكل أكبر وأحرص أن أقدم أعمالا مختلفة ومؤثرة تضيف لرصيدي وتصنع لي تاريخا محترما.

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