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كوكا يعتذر للجماهير المصرية بعد الإخفاق في أمم إفريقيا 2019

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 06:32 ص
كوكا يعتذر للجماهير المصرية بعد الإخفاق في أمم إفريقيا 2019
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الفجر الرياضي
 
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حرص أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر، على تقديم اعتذار للجماهير على المصرية بعد الاخفاق في منافسات أمم أفريقيا والخروج من منافسات الكان من دور الـ16.

 

وقال كوكا عبر حسابه الرسمي على انستجرام: " احنا اسفين .. دى اقل حاجة نقدر نقولها، قريب في أمور كتيره لازم تتوضح و ان شاء الله اللى جاى احسن و أفضل لمصر . شكرًا على وقفتكم معانا و تشجعيكم لينا".

 

وخسر منتخب مصر من جنوب أفريقيا 1-0 في دور الـ16 وسط أداء مخيب للغاية من لاعبي مصر، وهو ما أصاب الجماهير بالحسرة الشديدة والغضب.


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