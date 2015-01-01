عمرو حسن: وسائل منع الحمل آمنة
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 06:31 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن هناك سلاحين في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، أولهما الإعلام، وهو سلاح سريع يفهمه الجميع.
وأضاف "حسن"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن السلاح الأخر هو التعليم ويمكن من خلاله القضاء على الظاهرة، مشددًا على أهمية سلاح الدراما أيضا في مواجهة الظاهرة.
ولفت مقرر المجلس القومي للسكان إلى أن الدولة تحتاج إلى تبني خطاب ديني معاصر لمواجهة الزيادة السكانية، مؤكدًا أن وسائل منع الحمل آمنة أما تحديد نوعية الوسيلة التي يجب استخدامها فهذا يكون من اختصاص الطبيب.
وأضاف "حسن"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن السلاح الأخر هو التعليم ويمكن من خلاله القضاء على الظاهرة، مشددًا على أهمية سلاح الدراما أيضا في مواجهة الظاهرة.
ولفت مقرر المجلس القومي للسكان إلى أن الدولة تحتاج إلى تبني خطاب ديني معاصر لمواجهة الزيادة السكانية، مؤكدًا أن وسائل منع الحمل آمنة أما تحديد نوعية الوسيلة التي يجب استخدامها فهذا يكون من اختصاص الطبيب.
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