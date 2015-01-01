شاهد.. الصورة سبب الانتقادات القاسية لمي سليم
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 06:16 ص
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نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور "إنستجرام"، حيث فاجأت محبيها ومتابعيها بصورة غريبة غير متناسقة.
وظهرت مي سليم في الصورة ترتدي فستانا مجسما نبيتى اللون، لكن يبدو أنها استخدمت فيها برنامج تعديل الصور (فوتوشوب) لتظهر بشكل غريب.
واعتمدت مي سليم تسريحة ذيل الحصان مع نظارة شمسية أنيقة وإكسسوارات بسيطة، بالإضافة إلى حزام على الخصر.
وتلقت انتقادات كثيرة بسبب هذه الصورة من متابعيها في التعليقات، حيث أكدوا أن الصورة تم تعديلها باستخدام الفوتوشوب بشكل سيئ أضاع ملامحها.
وكتب أحد المتابعين: "إنتي كدا دخلتي الفوتوشوب من أوسع أبوابه".
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