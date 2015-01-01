عاجل.. باريس سان جيرمان يفرض عقوبة نارية على نيمار بسبب التمرد





كشفت تقارير صحفية، عن أن مسئولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قاموا بتحديد العقوبة التي سيتم توقيعها على لاعبه البرازيلي نيمار بعد غيابه عن تدريبات الفريق أمس الاثنين.

وكان الفريق الباريسي قد أصدر بيانًا رسميًا عبر موقعه يستنكر فيه تصرف نيمار، وسيتخذ النادي التدابير المناسبة الناتجة عنه.

وذكرت صحيفة UOL Esporte البرازيلية ، أن باريس سان جيرمان سيعاقب نيمار بالغرامة المنصوص عليها في بند الأخلاق لهذا الشهر (وهو بند موجود في عقد نيمار) ، أي تغريمه 375 ألف يورو من حسابه ، بسبب غيابه عن تدريبات الفريق بالأمس بدون سبب.

وتمسك باريس سان جيرمان بمبادئه كما كان الحال في الماضي مع ماركو فيراتي، بعد إدانته أثناء قيادة سيارته وهو في حالة سكر، أو أدريان رابيو، الذي تمرد على النادي وكانت لديه علاقة متوترة للغاية مع إدارة البي أس جي بالموسم الماضي.

وكان على نيمار العودة إلى باريس بالأمس لاستئناف التدريبات مع العملاق الباريسي استعدادًا للموسم الجديد ، لكنه تغيب دون إذن مسبق من النادي.