إبراهيم فايق يرشح رينارد وخليلوزيتش ضمن 5 مدربين لخلافة أجيري

رشح الاعلامي ابراهيم فايق، بعض المدربين الاجانب، ليتولى اي منهم تدريب المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة، خلفا للمكسيكي خافيير اجيري، الذي تمت اقالته بعد خروج الفراعنة، من بطولة كأس الأمم الافريقية من دور ال16، عقب الخسارة من جنوب افريقيا بهدف نظيف.

وقال ابراهيم فايق، خلال برنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه عبر فضائية "النهار":"في حال التعاقد مع مدير فني أجنبي، يجب ان يكون لديه خبرات في الكرة الافريقية والعربية، حتى لا يحدث ما حدث مع أجيري".

واضاف:"هناك بعض المدربين الاجانب من الممكن ان يتم التعاقد معهم في الفترة المقبلة، خاصة انهم لا يرتبطون بتعاقد مع اي نادي او منتخب في الوقت الحالي، على رأسهم الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني السابق للمنتخب المغربي، والذي نجح في قيادة اسود الاطلسي، للمنافسة على البطولات الافريقية من جديد، بالاضافة الى الارجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، والذي نجح في تقديم جيل جديد للكرة السعودية والوصول معهم الى نهائيات كأس العالم روسيا 2018"ّ

وتابع:" هناك ايضا السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للزمالك، فهو يعلم جيدا الكرة المصرية والافريقية، وحقق نجاحات مع القلعة البيضاء قبل رحيله، كما يوجد التونسي نبيل معلول، المدير الفني السابق للمنتخب التونسي ونادي الترجي".

ورشح ابراهيم فايق، ايضا التعاقد مع البوسني خليلوزفيتش، المدير الفني الاسبق لمنتخب الجزائر، مؤكدا ان الاتحاد المغربي دخل معه في مفاوضات في الساعات الماضية، لكي يتولى تدريب المنتخب في المرحلة المقبلة.

وأكد فايق، أن هؤلاء المدربين لن يحصلوا على راتب اكثر مما كان يتقاضاه أجيري.