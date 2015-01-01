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الكشف عن موعد عرض "Mulan" سينمائيا

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 05:45 ص
الكشف عن موعد عرض Mulan سينمائيا
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تستقبل دور العرض السينمائي يوم 27 مارس من العام المقبل 2020 عرض النسخة الحية من فيلم شركة ديزني، "Mulan"

وكانت الشركة المنتجة لـ "Mulan" طرحت الإعلان التشويقي الأول للفيلم قبل عرضه رسميًا في دور العرض السينمائي.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة شابة صينية تتحول لمحاربة، وذلك من أجل إنقاذ والدها، ويقوم نيكى كارو بإخراج الفيلم.

الفيلم من بطولة دوني ين وغيرها، فيما تجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاي ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.

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