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عمرو حسن: نحتاج لتبني خطاب ديني معاصر لمواجهة الزيادة السكانية

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 05:37 ص
عمرو حسن: نحتاج لتبني خطاب ديني معاصر لمواجهة الزيادة السكانية
الدكتور عمرو حسن
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إنه كلما زاد مستوى المعيشة وانخفضت نسبة الأمية زاد وعي المواطنين بمسألة الإنجاب.

وأضاف "حسن"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنهم يشاركون وزارة الأوقاف في تدريب الأئمة لزيادة وعيهم بمشكلة الزيادة السكانية، مشددًا: نحتاج لخطاب وطني يصدر للناس هذه المشكلة بحجمها الحقيقي.

ولفت مقرر المجلس القومي للسكان إلى أن الدولة تحتاج إلى تبني خطاب ديني معاصر لمواجهة الزيادة السكانية، مشددًا على أن هذه الحرب أكثر شراسة من الإرهاب، وهي حرب تغيير مفاهيم مغلوطة، مثل أن الولد أفضل من البنت، وغيرها من الأفكار.
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