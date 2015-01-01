يوفنتوس يقهر باريس سان جيرمان وبرشلونة ويقترب من حسم صفقة الموسم

أفادت تقارير صحفية، اليوم أن يوفنتوس الإيطالى اقترب من الإعلان عن التعاقد مع المدافع الهولندى الشاب والمميز لاعب أياكس آمستردام الهولندي ماتياس دى ليخت خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق.

وكشفت صحيفة "توتو سبورت " أن يوفنتوس أصبح الأقرب لضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ولكن عرض يوفنتوس مبلغ 67 مليون يورو بينما يرفض أياكس بيع اللاعب بأقل من 75 مليون يورو.

ويذكر أن برشلونة وباريس سان جيرمان قدموا عروض لضم اللاعب الذى أصبح هدف كبير لعدد من أهم الأندية بعد قيادته لفريقه والوصول لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا والوصول لنهائي دوري الأمم الأوروبية.