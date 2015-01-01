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فرج عامر: طلبنا هشام محمد وإسلام محارب أكثر من مرة.. وأعتقد أن لدينا الأولوية

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 05:07 ص
فرج عامر: طلبنا هشام محمد وإسلام محارب أكثر من مرة.. وأعتقد أن لدينا الأولوية
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أحمد شاكر
 
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أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنهم طلبوا هشام محمد وإسلام محارب من النادي الأهلي أكثر من مرة.

 

وقال فرج خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "طلبنا هشام محمد وإسلام محارب من الأهلي أكثر من مرة على سبيل الإعارة، واعتقد أننا لدينا أولوية عند الأهلي ومنتظرين رد الفريق".

 

وأكمل: "شرط منع اللاعب المعار من اللعب أمام ناديه السابق مخالف للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم".

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