سفير مصر بجدة يعلن الإفراج عن 3 سيدات مصريات تم القبض عليهم في السعودية (فيديو)



وحذر القنصل المصري بجدة، المصريين من حمل أي شيء لا يخصهم، مؤكدًا: "محدش يشيل حاجة لحد.. عقوبات حمل المواد المخدرة مشددة جدا في المملكة وللأسف هذا شيء متكرر".



وشدد السفير المصري على أنه سوف يتم السماح لهن بتأدية مناسك العمرة.



من جهتهم، أعرب أهالي السيدات عن شكرهن للسفير، والسلطات المصرية والسعودية مطالبين بسرعة عودتهن إلى أهالي الوطن.

وأضاف "رمضان"، في مداخلة مع برنامج "هو ده"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أنهم استقبلوا السيدات الثلاثة في القنصلية بعد الإفراج عنهن بالتعاون مع النيابة المصرية والسلطات السعودية.