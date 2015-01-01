سفير مصر بجدة يعلن الإفراج عن 3 سيدات مصريات تم القبض عليهم في السعودية (فيديو)
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 06:08 ص
نعيم يوسف
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أعلن السفير حازم رمضان، قنصل مصر في جدة بالمملكة العربية السعودية، الإفراج عن ثلاثة سيدات مصريات كن قد تم القبض عليهم في مطار جدة بعد التغرير بهن والعثور بحوزتهن على مواد مخدرة.
وأضاف "رمضان"، في مداخلة مع برنامج "هو ده"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أنهم استقبلوا السيدات الثلاثة في القنصلية بعد الإفراج عنهن بالتعاون مع النيابة المصرية والسلطات السعودية.
وحذر القنصل المصري بجدة، المصريين من حمل أي شيء لا يخصهم، مؤكدًا: "محدش يشيل حاجة لحد.. عقوبات حمل المواد المخدرة مشددة جدا في المملكة وللأسف هذا شيء متكرر".
وشدد السفير المصري على أنه سوف يتم السماح لهن بتأدية مناسك العمرة.
من جهتهم، أعرب أهالي السيدات عن شكرهن للسفير، والسلطات المصرية والسعودية مطالبين بسرعة عودتهن إلى أهالي الوطن.
وأضاف "رمضان"، في مداخلة مع برنامج "هو ده"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أنهم استقبلوا السيدات الثلاثة في القنصلية بعد الإفراج عنهن بالتعاون مع النيابة المصرية والسلطات السعودية.
وحذر القنصل المصري بجدة، المصريين من حمل أي شيء لا يخصهم، مؤكدًا: "محدش يشيل حاجة لحد.. عقوبات حمل المواد المخدرة مشددة جدا في المملكة وللأسف هذا شيء متكرر".
وشدد السفير المصري على أنه سوف يتم السماح لهن بتأدية مناسك العمرة.
من جهتهم، أعرب أهالي السيدات عن شكرهن للسفير، والسلطات المصرية والسعودية مطالبين بسرعة عودتهن إلى أهالي الوطن.
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