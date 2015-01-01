موعد تقديم برشلونة لصفقته الكبرى

أفادت تقارير صحفية إسبانية عن تحديد نادى برشلونة لموعد ضم النجم الفرتسي أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد الإسبانى.





وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جريزمان سوف يتم خلال ال 72 ساعه القادمة بموعد أقصاه الجمعه المقبلة، بعد أن تقوم إدارة برشلونة بدفع الشرط الجزائى للاعب المقدر قيمته 120 مليون يورو.





وأشارت الصحيفة أن إدارة برشلونة تسعى للحفاظ على العلاقة مع إدارة أتليتكو، رغم أهمية الصفقة للبارسا.





ويذكر أن اللاعب لم ينضم للفترة التحضيرية والإستعدادية للموسم القادم للروخى بلانكوس والتى بدأت الأحد الماضي.