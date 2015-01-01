معجبون ينتقمون من مؤلفي سيناريو "صراع العروش"

قام عدد من المعجبين بمسلسل "صراع العروش" وغير الراضين عن الموسم الأخير منه، بالانتقام من مؤلفي السيناريو عن طريق غوغل.

وبالتالي إذا كتبت في بحث غوغل "أسوأ الكتاب" فستظهر أسماء مؤلفي سيناريو مسلسل صراع العروش الشهير، ديفيد بينيوف ووايس.

وأطلق أحد المعجبين الغاضبين حملة على الموقع الإلكتروني رديت في شهر مايو/أيار، مباشرة بعد بث الحلقة الأخيرة من الموسم الأخير للمسلسل.





ونشر المعجب منشورا بعنوان "كتاب سيئون" وطلب من متابعيه بأن يضغطوا على زر الإعجاب للمنشور، وذلك لتظهر أسماء مؤلفي سيناريو صراع العروش من بين أول أسماء عند البحث عن الكتاب السيئين في غوغل.





بالإضافة تم توقيع عريضة من قبل أكثر من مليون معجب غاضب وذلك لطلب إعادة كتابة الحلقة الأخيرة من المسلسل.





ووصفت الممثلة صوفي تيرنر (سانسا ستارك) الجماهير بأنها "قليلة احترام"، وقال كيت هارينغتون (جون سنو) إن أي شخص لا يحب النهائي يمكن أن "يمر مرور الكرام".



