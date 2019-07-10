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خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن ضم إسلام عيسى رسميا

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 04:03 ص
خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن ضم إسلام عيسى رسميا
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منى العوضي
 
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ينافس مسؤولو النادي الأهلي على التعاقد مع إسلام عيسى "23 عاماً" نجم المصري البورسعيدي والذي يلقى اهتماماً من قِبل مسؤولي نادي بيراميدز لمه هذا الصيف.


وذكرت تقارير صحفية أن الأهلي قدم عرضاً للمصري لضم عيسى مقابل 15 مليون جنيه إضافةً لبيع الثنائي أحمد علاء وعمرو بركات بجانب إعارة أحمد الشيخ لمدة موسم واحد.


وطلب النادي المصري البورسعيدي مبلغ 25 مليون جنيه للتخلي عن خدمات إسلام عيسى واستعارة أحمد الشيخ لمدة موسمين بجانب الثنائي الأهلاوي بركات وعلاء.


ويمتد عقد عيسى مع المصري حتى 2023 وقدم مستويات جيدة مع النادي منذ انضمامه للفريق في يناير 2018 قادماً من النصر.

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