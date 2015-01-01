بياع في المحطات ليغطي مصروفاته.. طالب كفيف بالأزهر يسقط تحت عجلات القطار

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة لطالب يدعى أحمد الطيب في السنة الثالثة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تعرض اليوم لحادث فى محطة إسنا بعد أن سقط أسفل عجلات قطار خلال نزوله.





وقال أحد أقاربه: أحمد طالب فى السنة الثالثة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، كفيف، متفوق وحافظ للقرآن، وصاحب صوت جميل فى القرآن وفى الأذان، يتيم الأب .





وأضاف: أحمد طالب أزهرى يستغل فترة إجازته فى بيع بعض الأشياء البسيطة فى القطارات والمحطات ليغطى مصروفاته خلال فترة الدراسة، تعرض اليوم لحادث فى محطة اسنا بعد أن سقط أسفل عجلات قطار خلال نزوله، والآن فى حالة حرجة فى مستشفي الأقصر الدولي مصاب بكسر فى قاع الجمجمة ويحتاج لعناية وعلاج واهتمام لن يكون متاحا فى الأقصر .





وطالب أهالي الطالب نقله إلى أحد مستشفيات الأزهر فى القاهرة لتلقي العلاج عسي أن يكون ذلك سببا فى إنقاذ حياته.



