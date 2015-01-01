محافظ الشرقية يُشارك في تشييع جثمان شهيد الواجب والوطن بمركز فاقوس

محافظ الشرقية يشارك في تشييع جثمان شهيد الواجب بمركز فاقوس

في جنازه شعبية مهيبه تقدمها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبرفقته اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري ، تم تشييع جثمان الشهيد مجند / محمد السيد أبو زيد محمد نصار إبن قرية أشكر التابعة للوحدة المحلية بالسماعنة مركز فاقوس والذي إستشهد أثناء تأدية واجبه الوطني بشمال سيناء..





قام المحافظ بمصافحة أسرة الشهيد مقدماً واجب العزاء والمواساه للأسرة و لأهالي القرية في فقيدهم العزيز شهيد الواجب والوطن .





أكد محافظ الشرقية أن الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن مواصلة العمل والبناء والمضي قدمًا نحو بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها ، قائلاً لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة فى أذهاننا لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعاً عن أمنه واستقراره .





وكان محافظ الشرقية قد قام بأداء صلاة الجنازة فور وصول جثمان الشهيد لمسقط رأسه بقرية أشكر بمر كز فاقوس ، بحضور عدداً من القيادات الأمنية وأهالي القرية للمشاركة في تشييع جثمان شهيد الواجب والوطن ابن محافظة الشرقية.