عاجل.. أحد القساوسة لـ"الفجر": سمعنا دوي انفجارات ضخمة بسبب الضغط الشديد على التكييفات داخل كنيسة حدائق القبة





كشف أحد القساوسة بكنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة لـ"الفجر"، عن سماعهم دوي انفجارات شديدة داخل الكنيسة نتيجة الضغط الشديد على التكييفات، وبعدها بلحظات فوجئوا بالتهام النيران من الأعلى داخل الكنيسة وامتدت إلى الأسفل، وذلك في تمام الساعة 12 ليلًا.





وكان قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت منذ قليل، من السيطرة على حريق ضخم في كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة، بعد تفاقمه من جديد نتيجة الحرارة الشديدة داخل الكنيسة.





وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن عمال الكنيسة هم سبب اشتعال النيران وتفاقمها داخل الكنيسة بأكملها، وذلك نتيجة تركيب أحد المكيفات ومغادرتهم قبل التأكد من سلامته جيدًا، وبسبب الضغط الشديد وقعت شرارة من التكييف أدى إلى تفجير أحد التكييفات، نتيجة وقوع ماس كهربائي، أدى إلى نشوب النيران الضخم.





وتمكنت قوات الحماية المدنية من الوصول إلى النيران من الداخل للسيطرة عليها بعد تفاقمها من جديد.





ويتابع اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، من موقع حادث حريق كنيسة "الأنبا بولا" في حدائق القبة، للوقوف على ملابسات الحريق.





ونشب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا في منطقة حدائق القبة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.





ودفعت قوات الحماية المدنية، بـ10 سيارات إطفاء، و 3 خزانات مياه استراتيجية؛ في محاولة لإخماد الحريق والسيطرة الكاملة على النيران.



